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Yunanistan'da Türkiye Başkonsolosluğu yakınlarında saldırı düzenlendi

Yunanistan'ın Selanik kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu binasının yakınında bulunan polis kulübesine molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

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Yunan polisine göre, gece geç saatlerde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından atılan molotofkokteyli ve taşlar nedeniyle üç araç hasar gördü.
 
Olayda yaralanan olmazken, alev alan araçlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
 
Konsolosluk binası önündeki polis noktası daha önce de benzer saldırılara hedef olmuştu. Saldırının konsoloslukla ilgili olmadığı düşünülüyor.

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