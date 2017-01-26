Yunanistan 8 darbeci askerle ilgili kararýný bugün açýklayacak
15 Temmuz darbe giriþimi sonrasý TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbeci ile ilgili kararýn bugün açýklanmasý bekleniyor.
- ÝHA
Yunan Yüksek Mahkemesi tarafýndan 23 ocakta açýklanacaðý duyurulan ancak üç üye hakimden biri olan bayan hakimin kaza geçirmesi üzerine ertelenen davada nihai kararýn bugün açýklanacaðý öðrenildi.
Açýklamanýn TSÝ 16.00'da yapýlacaðý kaydediliyor. Türkiye, Yunanistan'dan darbecilerin iadesini talep ediyor.
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