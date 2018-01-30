Yunanistan’dan yatla 1.2 ton skunk sevkiyatı

Urla’nın Demircili Mahallesi’nde, içinde evlerin de bulunduğu iki arazi kiralayan bazı kişilerin, lüks yatla Türkiye’ye uyuşturucu madde getireceğini belirledi. Yaklaşık iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından dün sabah saatlerinde, uyuşturucu kaçakçıları tekne ile kıyıya yanaştığı sırada operasyon düzenledi. Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 1.2 ton skunk ele geçirildi. Arnavutluk’ta çeşitli kimyasal maddelerle uyuşturucu dozu arttırılarak esrardan 20 kat daha tehlikeli hale getirilen ‘skunk’ın Türkiye’deki uyuşturucu tacirlerine satılmasının planlandığı öğrenildi. 4 kişi gözaltına alınırken Arnavutluk-Türkiye hattındaki bu uyuşturucu rotasının uluslararası boyutu araştırılıyor.

TERÖRE BİR DARBE

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, uyuşturucu ile mücadelenin terör kadar önemli olduğunu belirterek,’’Yaptığımız operasyon Türkiye’de ilk kez bu kadar yüklü miktarda skunk ele geçirildi. Bu operasyon uyuşturucu baronlarına, dolayısıyla teröre vurulan bir darbe. Terör uyuşturucudan besleniyor’’ dedi.