Yunanistan'ın geri gönderdiği kaçak donarak öldü

Edirne'de Yunanistan güvenlik güçleri tarafından Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye gönderildiği belirlenen Pakistan uyruklu bir kişi donarak öldü.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyü yakınlarında Pakistan ve Afganistan uyrukluların olduğu bir grubu yakaladı.

Kaçaklar arasında bulunan Pakistan uyruklu M.G'nin havanın soğuk ve kar yağışlı olması nedeniyle hipotermiye yakalandığının belirlenmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İpsala Devlet Hastanesine sevk edilen M.G, kurtarılamadı.

Kaçakların, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından Meriç nehri üzerinden Türkiye'ye gönderildiği, M.G'nin de nehri geçerken suya düşerek ıslandığı ve havanın soğuk olması nedeniyle donarak hayatını kaybettiği belirlendi.