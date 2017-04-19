Son Dakika Haberleri E-gazete 19Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yunanistan'ın Symi Adası'na yakın bir kara parçasında bir Türk vatandaşı tespit edildi

Yunanistan´ın Symi Adası´na yakın Nimos adını taşıyan kara parçasına çıkan 27 yaşındaki bir Türk vatandaşı uluslararası acil yardım numarası '112'yi arayıp nerede olduğunu kendisi bildirdi. Hemen Nimos´a giden Deniz Jandarması genç adamı adanın sahilinde buldu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi olay hakkında bilgilendirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avukat olduğunu söyleyip avukat kartını gösteren ve geçerli pasaporta sahip 27 yaşındaki genç, Türkiye´den sığınmacı taşıyan bir Türkün kullandığı deniz botuyla, 2.500 avro karşılığında karşıya geçtiğini iddia etti. İlgili makamlar, genç adamın kimliğiyle ilgili bilgiler edinmek ve Türkiye´de arananlar listesinde olup olmadığını tespit etmek üzere araştırmalara başladı. Şimdiye kadar Yunanistan´a kaçak girmesinin nedenlerini açıklamayan genç, sığınma talebinde de bulunmadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İçinde hakim ve polislerin bulunduğu helikopter Tunceli'de düştü

İçinde hakim ve polislerin bulunduğu helikopter Tunceli'de düştü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA