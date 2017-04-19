Yunanistan'ın Symi Adası'na yakın bir kara parçasında bir Türk vatandaşı tespit edildi
Yunanistan´ın Symi Adası´na yakın Nimos adını taşıyan kara parçasına çıkan 27 yaşındaki bir Türk vatandaşı uluslararası acil yardım numarası '112'yi arayıp nerede olduğunu kendisi bildirdi. Hemen Nimos´a giden Deniz Jandarması genç adamı adanın sahilinde buldu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi olay hakkında bilgilendirildi.
- DHA
Avukat olduğunu söyleyip avukat kartını gösteren ve geçerli pasaporta sahip 27 yaşındaki genç, Türkiye´den sığınmacı taşıyan bir Türkün kullandığı deniz botuyla, 2.500 avro karşılığında karşıya geçtiğini iddia etti. İlgili makamlar, genç adamın kimliğiyle ilgili bilgiler edinmek ve Türkiye´de arananlar listesinde olup olmadığını tespit etmek üzere araştırmalara başladı. Şimdiye kadar Yunanistan´a kaçak girmesinin nedenlerini açıklamayan genç, sığınma talebinde de bulunmadı.
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