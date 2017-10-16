Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yunus Emre Enstitüsünün Washington konserine vize engeli

Yunus Emre Enstitüsünün 3 Kasım'da Washington'da düzenleyeceği Türk müziği konseri, ABD'nin Türk vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini durdurması sebebiyle ertelendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) 3 Kasım'da başkent Washington'da düzenleyeceği Türk müziği konserinin, ABD yönetiminin Türk vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini durdurması sebebiyle ertelendiği açıklandı.

YEE Washington Şubesi Müdürü Halid Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı padişahlarına ait bestelerin seslendirileceği konser programının, sanatçıların vize alamaması sebebiyle ertelendiğini bildirdi.

Bulut, "Amerikan toplumunda Türkiye'nin bilinirliğinin güçlendirilmesine yönelik düzenleyeceğimiz konseri son gelişmeler neticesinde ertelemek zorunda kaldık. Sorunun en kısa sürede çözüleceğini düşünerek çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Ertelenen programda, Osmanlı padişahlarına ait 14 eserin seslendirilmesinin planlandığını kaydeden Bulut, "YEE olarak amacımız Amerikan toplumundaki Türk algısını pozitif manada artırmak ve bunun için en etkili yollardan biri olan kültürel diplomasi kanalını her daim açık tutmak." diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Somali'deki terör saldırısında ölü sayısı 276'ya ulaştı! Yaralılar Türkiye'de tedavi görecek

Somali'deki terör saldırısında ölü sayısı 276'ya ulaştı! Yaralılar Türkiye'de tedavi görecek

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

AS2 isimli dünyanın ilk süpersonik özel uçağı havalandı

AS2 isimli dünyanın ilk süpersonik özel uçağı havalandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA