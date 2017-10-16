Yunus Emre Enstitüsünün Washington konserine vize engeli

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) 3 Kasım'da başkent Washington'da düzenleyeceği Türk müziği konserinin, ABD yönetiminin Türk vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini durdurması sebebiyle ertelendiği açıklandı.

YEE Washington Şubesi Müdürü Halid Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı padişahlarına ait bestelerin seslendirileceği konser programının, sanatçıların vize alamaması sebebiyle ertelendiğini bildirdi.

Bulut, "Amerikan toplumunda Türkiye'nin bilinirliğinin güçlendirilmesine yönelik düzenleyeceğimiz konseri son gelişmeler neticesinde ertelemek zorunda kaldık. Sorunun en kısa sürede çözüleceğini düşünerek çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Ertelenen programda, Osmanlı padişahlarına ait 14 eserin seslendirilmesinin planlandığını kaydeden Bulut, "YEE olarak amacımız Amerikan toplumundaki Türk algısını pozitif manada artırmak ve bunun için en etkili yollardan biri olan kültürel diplomasi kanalını her daim açık tutmak." diye konuştu.