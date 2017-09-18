Yunus Marketler Zinciri’nden Tokat’ta 7 büyük açılış!

18-19 Ağustos tarihlerinde yapılan açılışlarla Tokat Turhal ilçesinde 2, Erbaa ilçesinde 2, Zile ilçesinde 1 şube; 25 Ağustos Cuma günü Tokat merkezde bulunan AVM ve Karşıyaka mağaza açılışları ile de toplam 7 şubeyi Tokat halkının hizmetine sundu.

Tokat'ta hayata geçirilen bu 7 şube ile Yunus Marketler Zinciri Tokat genelinde 10, Türkiye genelinde de tam 93 şubeye ulaştı. Yapılan açılışlara Turhal ilçesinde Turhal Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Bekler, Zile ilçesinde Zile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şükrü SARGIN, Avm ve Karşıyaka açılışlarında ise Tokat Belediye Başkanı Sayın Av. Eyüp Eroğlu katılımlarıyla onur verdi. Yunus Marketler Zinciri Genel Müdürü Sayın Fatih Ayhan, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Adnan Özçelik ve değerli yöneticilerinin de katıldığı açılışlara Tokat halkı da yoğun ilgi gösterdi. Yunus Market Erbaa 1 mağazası 1200 metrekare kullanım alanı, 2 Kasa ve 15 personel; Erbaa 2 mağazası 700 metrekare kullanım alanı, 2 kasa ve 15 personel; Zile mağazası 850 metrekare kullanım alanı, 2 kasa ve 15 personel; Turhal Kule mağazası 1000 metrekare kullanım alanı, 5 kasa ve 30 personel; Turhal Yenişehir mağazası 1100 metrekare kullanım alanı, 3 kasa ve 30 personel; AVM mağazası toplam 3500 metrekare kullanım alanı, 6 kasa ve 30 personel; Karşıyaka mağazası 1200 metrekare kullanım alanı, 4 kasa ve 30 personeli ile kasap reyonundan şarküteriye, manav reyonundan unlu mamullere, züccaciyeden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini Tokat halkının beğenisine sundu. Açılış sonrası Yunus Market yöneticileri Ankara, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Çorum, Çankırı, Kırşehir ve Tokat olmak üzere toplam 8 ilde faaliyet gösterdiklerini, yıl sonuna kadar şube sayılarını 100’e tamamlayıp çok yakında Yozgat ilinde de hizmet vereceklerinin bilgisini paylaştılar…