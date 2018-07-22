Yunusemre ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm ormanlık alan kül oldu.
- AA
Osmancalı Mahallesi kırsalındaki Siyekli Barajı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Alevlere 3 helikopter, bir uçak, 25 arazöz, 120 kişilik yer ekibi ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.
Yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınan yangında 50 dönüm alan zarar gördü.
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