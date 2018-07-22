Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yunusemre ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm ormanlık alan kül oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Osmancalı Mahallesi kırsalındaki Siyekli Barajı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Alevlere 3 helikopter, bir uçak, 25 arazöz, 120 kişilik yer ekibi ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınan yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki el-Cüneydi o anları anlattı

Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki el-Cüneydi o anları anlattı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA