Yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Hatay, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



MARMARA

Az bulutlu, güney ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege, Aydın ve İzmir'in iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Antalya'nın batı çevreleri ve Hatay çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karaman çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimleri ile Erzurum ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.



(Milliyet)