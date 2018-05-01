Yurdun geniş kesiminde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Muğla, Kayseri, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bitlis ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Karadeniz kıyı kesimleri ile Marmara'nın kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

(Milliyet)