Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yurt dışı oylarında şaşırtan sonuç

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için yurt dışında oy verme süreci, Kanada’nın Vancouver ve ABD’nin Los Angeles kentlerinde kullanılan oylarla tamamlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MAK Danışmanlık sandık başı anket analizi özet raporu hazırladı.

MAK Danışmanlık sandık başı anketlerine göre (yurt dışı/gümrük) kullanılan oy miktarı Türkiye'de referanduma % 3 etki edecek.

% 62 EVET, % 38 HAYIR

Ankete göre (yurt dışı/gümrük) kullanılan oylar, yaklaşık %62 EVET, % 38 HAYIR şeklinde.

Kullanılan oylarda ABD'de HAYIR önde diğer yerlerde ise EVET.

Not: MAK Danışmanlık referandum öncesı son saha araştırması yurt ıçinde devam ediyor. Analizi biter bitmez 12-13 Nisan'da kamuoyuyla paylasacağız. (Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Parti’nin final şarkısı büyük ses getirdi

AK Parti’nin final şarkısı büyük ses getirdi

Hurdaya dönen lüks otomobiller

Hurdaya dönen lüks otomobiller

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA