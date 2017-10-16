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Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesi için oluşturulan komisyonun başkanı belli oldu

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması ve kültür varlıklarının korunması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığına, AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen getirildi.

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Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması ve kültür varlıklarının korunması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığına, AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen seçildi.

Yurt dışına Kaçırılan Kültür Varlıklarının Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarının Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, komisyonun başkanlık divanı belirlendi.

Buna göre, Komisyon Başkanlığına AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, Komisyon Başkan Yardımcılığına AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Komisyon Sözcülüğüne AK Parti Çanakkele Milletvekili Ayhan Gider ve Katip Üyeliğe AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı getirildi.

 

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