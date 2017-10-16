Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesi için oluşturulan komisyonun başkanı belli oldu Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması ve kültür varlıklarının korunması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığına, AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen getirildi.