Yurt dışına kaçmak isterken sahte kimlikle yakalanan Osman Yıldırım, Edirne Adliyesi'ne getirildi
Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği Danıştay saldırısı davasında 39 yıl 2 ay hapse mahkum edilen ve yurt dışına kaçmak isterken sahte kimlikle yakalanan Osman Yıldırım, Edirne Adliyesi'ne getirildi.
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