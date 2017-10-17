Yurt dışına kaçmak isteyen hakim adayı FETÖ'den tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan eski hakim adayı Mithat Güneş tutaklandı.
- AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Güneş, yurt dışına kaçmak istediği sırada güvenlik güçlerince yakalandı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mithat Güneş, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Güneş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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