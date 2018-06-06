Yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerinin başvuruları 29 Haziran'a kadar alınacak

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Türkçe öğretimi, Türk dili ve edebiyatı öğretimi, Türk dili ve edebiyatı, çağdaş Türk lehçeleri ve Türkoloji bölümlerinde görev yapan ve gerekli şartları taşıyan öğretim elemanları, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yurt dışındaki üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı ile Türkoloji bölümlerinde görevlendirilecek.

Bu kapsamda, görev almak isteyen öğretim elemanlarının, 29 Haziran 2018 Cuma mesai bitimine kadar "https://turkoloji.yee.org.tr" internet adresi üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor.