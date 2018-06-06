Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerinin başvuruları 29 Haziran'a kadar alınacak

Yunus Emre Enstitüsü ile Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) eşgüdüm içerisinde yürüttüğü Türkoloji Projesi kapsamında, yurt dışındaki üniversitelerin Türk dili edebiyatı ve Türkoloji bölümlerinde görevlendirilecek öğretim üyelerinin başvuruları 29 Haziran'a kadar alınacak.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Türkçe öğretimi, Türk dili ve edebiyatı öğretimi, Türk dili ve edebiyatı, çağdaş Türk lehçeleri ve Türkoloji bölümlerinde görev yapan ve gerekli şartları taşıyan öğretim elemanları, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yurt dışındaki üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı ile Türkoloji bölümlerinde görevlendirilecek.

Bu kapsamda, görev almak isteyen öğretim elemanlarının, 29 Haziran 2018 Cuma mesai bitimine kadar "https://turkoloji.yee.org.tr" internet adresi üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Silivri

Seçim Yolunda Silivri

Doğru karne tepkisine dikkat

Doğru karne tepkisine dikkat

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA