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Yurt dışından gelen yolcular vergisiz olarak getirebilecekleri eşyalara mobil uygulamadan bakabilecek

Yolcular İçin Gümrük Rehberi' mobil uygulaması ile yolcular Türkiye'ye gelirken yurt dışından beraberinde vergisiz olarak getirebilecekleri, getirilmesi yasak ya da izne tabi olan ve ülkeden çıkarabilecekleri eşyalar hakkında bilgi edinebilecek.

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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, cep telefonları ile tabletlere yüklenebilen ve yolcuların internet bağlantısı olmadan çalışan "Yolcular İçin Gümrük Rehberi" App Store ve Google Play'de yerini aldı.
 
YOLCULARIN EN ÇOK MERAK ETTİĞİ KONUYDU
Yurt dışından gelen yolcuların en çok merak ettiği konulardan olan yolcu beraberi eşya limitleri ve diğer haklara ilişkin güncel bilgilere Bakanlığın yayınladığı mobil uygulama aracılığıyla ulaşılabiliniyor.

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