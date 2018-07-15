Yurt genelinde 15 Temmuz destanı böyle anıldı

Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Gençlik Yürüyüşü yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 2'nci yıl dönümü dolayısıyla Sakarya’da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kongresinde birçok sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Milli Birlik Günü Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe AK Parti milletvekilleri, belediye başkanlarının yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Demokrasi nöbetleriyle eş zamanlı başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarını taşıdı. Yürüyüş sırasında ellerindeki Türk bayraklarını taşıyan vatandaşlar sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Eski Sakarya Atatürk Stadyumu önünden başlayan yürüyüş Çark Caddesi istikametinden Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüş esnasında geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

MANİSA

Kulalı esnafın 15 Temmuz hassasiyeti dikkat çekti

(Manisa’nın Kula ilçesinde market işletmeciliği yapan bir esnaf, yaklaşık 1 yıldır biriktirdiği 15 Temmuz baskılı 1 Türk Liralarını, hain darbe girişimine dikkat çekmek amacıyla para üstü olarak veriyor.

Manisa’nın Kula ilçesinde kuruyemiş dükkanı sahibi Tarık Atak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit edilen ve gazi olan vatandaşlar anısına bastırılan 1 Türk Liralarını, yaklaşık 1 yıldır biriktiriyor. Atak, bugüne kadar biriktirdiği toplamda 450 Türk Lirası civarındaki 15 Temmuz baskılı 1 Türk Liralarını, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde müşterilerine para üstü olarak vererek, hain darbe girişimini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söylüyor.

Eline geçen 15 Temmuz baskılı 1 Türk Liralarını biriktirdiğini ve hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde müşterilerine para üstü olarak verdiğini ifade eden Atak, “İşletmemizi açalı yaklaşık bir yıl oldu. Bu süre zarfında elimize geçen 15 Temmuz baskılı 1 Türk Liralarını biriktirdim. Bu hain darbe girişimini unutturmamak adına, şehitlerimiz, gazilerimiz, vatanımız ve milletimiz anısına bu paraları biriktirdim. Bugün de hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünü yaşarken, müşterilerimize 15 Temmuz baskılı 1 Türk Liralarını dağıtıyorum. Müşterilerimiz de bu hassasiyete seviniyor. Çok güzel ve olumlu tepkiler aldık. Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Vatanımız ve milletimiz sağ olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.” ifadelerini kullandı.

MALATYA

Anı defterlerine büyük ilgi

15 Temmuz darbe girişiminin 2'inci yıldönümünde Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından açılan anı defterlerine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

FETÖ/PDY Terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Malatya'da çeşitli anma programları düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından şehrin çeşitli noktalarına halkın darbe girişimi ile ilgili düşüncelerini paylaşacağı anı defterleri konuldu.

15 Temmuz Millet meydanının yanı sıra Soykan Parkı, Emekliler Parkı ve Malatya Park AVM'de açılan statlarda vatandaşlar 2 yıl önce yaşanan kara geceye ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getiriyorlar.

İZMİR

Tire 15 Temmuz’da tek yürek oldu

İzmir’in Tire ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tek yürek oldu. Etkinliklerde fenalaşan bir öğrencinin yardımına ise AK Parti'li yönetici koştu.

Tire Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, 11-15 Temmuz tarihleri arasına yayıldı. Çeşitli camilerde şehitlerin ruhlarına Kuran-ı Kerim okutulurken, resmi program ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtında gerçekleştirildi. Anıta, Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven tarafından çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tire 80’nci Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’ndan Şüheda Uysal ve İsa Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Yaren Şenyıl adlı öğrenciler şiirlerini seslendirdi. Kaymakam Hasan Tanrıseven, “15 Temmuz, cumhuriyetimizin kuruluşundan buyana yaşadığı en tehlikeli ve en yıkıcı saldırı olarak belleklerde yer almıştır. 15 Temmuz destanı ile hain darbecilerin ihanet planını boşa çıkaran aziz milletimiz hür ve bağımsız yaşama iradesini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bu gün hafızalara milli direniş destanı olarak yazılmıştır” dedi.

Aşırı sıcak öğrenci bayılttı

Saat 13.30’da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerde aşırı sıcak hava yüzünden Özel Çağdaş Koleji 6’ sınıf öğrencisi Aysun Nalçakan fenalık geçirdi. Atatürk anıtının önünde yere yığılan öğrenciye AK Parti Tire İlçe Teşkilatı yönetiminden Mert Falakalı müdahale etti. Falakalı, fenalık geçiren öğrenciyi kucaklayıp ambulansa kadar taşıdı.

KONYA

Akşehir'de 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Konya'nın Akşehir ilçesinde Konya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Akşehir İlçe Şehitliği ziyaret edilerek burada şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Şehitlikteki programa, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü şehit yakınları ve gaziler katıldı. Daha sonra Akşehir İplikçi Cami’nde şehitler için Mevlid-i Şerif okundu. Öğle namazının ardından Akşehir Kültür Merkezi’nde 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açılışı yapıldı. Sergiyi gezen protokol üyeleri daha sonra 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde Ankara’da gazi olan Mesut Zeybek’in Gazi mahallesindeki evine gitti. Gazi Mesut Zeybek’in babası Veli ve Annesi Eşe Zeybek tarafından karşılanan protokol üyeleri gazi Mesut Zeybek’in Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki programa katılması nedeniyle Mesut Zeybek’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu. Buradan yine 15 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul’daki olaylarda gazi olan Hüseyin Öztürk’ün evine geçen heyet gazinin eşi Hatice Öztürk ile görüştü. Hüseyin Öztürk’ünde Cumhurbakanlığı Külliyesindeki programa katılması nedeniyle kendisi ile cep telefonu ile görüşme yapılarak geçmiş olsun temennisi sunuldu. Son olarak 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde G3 mermisi ile bacağından yaralanarak gazi olan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın oğlu Muhammed Cihat Akkaya’yı ziyaret eden heyet, Muhammed Cihat Akkaya’dan olay günü yaşanan gelişmeleri dinledi. Akşehir’deki etkinlikler akşam Nasreddin Hoca Meydanında yapılacak çeşitli programlarla devam edecek.

Demokrasi Üniversitesi'nden 15 Temmuz anması

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle önce Narlıdere Şehitliği’nde anma programı düzenlendi, ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hatıra Ormanı için ağaç dikim töreni gerçekleştirildi.

“Tarih yazdılar”

Programda konuşan İzmir Demokrasi Üniversitesi Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, “15 Temmuz 2016 gecesi; ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakâr millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Tarihi kahramanlıklarla dolu, bağımsızlık ve özgürlüğünden hiçbir zaman ödün vermemiş bu yüce millet, o gece, adeta ikinci kurtuluş mücadelemize imza atmıştır. Türk milletinin aziz mensupları, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Vatan için canlarını feda etmekten çekinmediler. Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edecekler” diye konuştu.

“Çok ama çok çalışacağız”

“İzmir Demokrasi Üniversitesi mensupları olarak, milletimizin teröre karşı sergilediği dik ve kararlı duruşun sürekli destekçisi, demokrasimizin bekçisi olacak, ülkemizin hak ettiği güç ve değere kavuşması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” diyen Tunçsiper, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize atalarımızdan miras, çocuklarımızın ve gelecek nesillerimizin değerli bir emaneti olarak gördüğümüz ülkemizi, eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde, sağlıkta, teknolojide, sanayide, ticarette, hemen her alanda dünyada söz sahibi ülkeler arasına sokmak için çok ama çok çalışacağız.”

“Eşi bulunmaz manevi bir miras”

Tarihin bu vatan için yaşanan pek çok kanlı mücadeleye tanıklık ettiğini kaydeden Tunçsiper, "İşte bu çarpıcı olaylardan bir tanesi de bugün manevi huzurunda bulunduğumuz Süleyman Fethi Bey’dir. Bugün burada Albay Süleyman Fethi Bey, 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz Deniz Topçusu tarafından iki kez topa tutulan Sancakkale’de ilk saldırıda şehit olan altı subay, sekiz asker ve çeşitli zamanlarda şehit olan dört görev şehidi ile birlikte ebedi istirahatgahlarında yatmaktadırlar. İki sene önce, 15 Temmuz 2016’da bunun en güzel örneği Anadolu’nun dört bir yanında vatan hainlerine karşı verilen onurlu mücadelede gözler önüne serilmiştir. Türk milletinin kahraman evlatları bir kez daha vatanları için, demokrasileri için canları pahasına mücadele etmişlerdir. Bizim bugün yapmamız gereken vatan için toprağa düşen kahramanlarımızı anmak ve genç nesillere anlatmaktır. Onların azim ve cesareti gelecek kuşaklar için eşi bulunmaz manevi bir mirastır” dedi.

2 bin ağaçlık hatıra ormanı

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına bir hatıra ormanı yeşerteceklerini kaydeden Prof. Dr. Tunçsiper, sözlerini şöyle sonlandırdı: "İstedik ki bu ağaçlar bu aziz kahramanların anısını korusun, gelecek nesillere aktarsın, demokrasiye olan inancımız, bağlılığımız tıpkı bu ağaçlar gibi dallansın, budaklansın, büyüsün. Bu amaçlarla çıktığımız yolda 2 bin ağaçlık bir hatıra ormanı kurmak için çalışmalarımıza başladık. Orman Müdürlüğü ile bir protokol imzaladık. Hatıra Ormanımızın adının '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hatıra Ormanı' olmasını kararlaştırdık. İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin mensupları olarak bu vatana ve aziz şehitlerimize olan borcumuzu yine vatan toprağına yatırım yaparak bir nebze de olsa ödeyelim istedik."

TRABZON

Trabzon’da 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katıldı. Etkinlik kapsamında sanatçı Uğur Işılak bir konser verdi.

15 Temmuz Etkinlikleri kapsamında Ortahisar İlçesi Öğretmenevi önünde toplananlar ellerinde Türk bayrakları eşliğinde mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde etkinliğin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrüçüoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, daire amirleri ve vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından sanatçı Uğur Işılak bir konser verirken etkinlikler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürecek.