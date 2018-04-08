Yurt genelinde bir haftada 556 FETÖ zanlısı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik nisan ayının ilk haftasında düzenlenen operasyonlarda 556 zanlı gözaltına alındı.

17-25 Aralık süreci ve MİT tırları soruşturması sonrasında faaliyetleri ve hain hedefleri deşifre olan, 15 Temmuz darbe girişimi ile eli kanlı terör örgütü olduğu açığa çıkan FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Cumhuriyet başsavcılıklarınca FETÖ'ye yönelik yurt genelinde başlatılan soruşturmalar kararlılıkla devam ederken, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet içerisindeki kripto yapılanmaları da bir bir ortaya çıkarılıyor.

Güvenlik güçleri, FETÖ'ye yönelik nisan ayının ilk haftasında 33 ilde 52 ayrı operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 556 kişi yakalandı.

"Kripto" yapılar deşifre ediliyor

Derinleştirilen soruşturmalarda, FETÖ'nün TSK ve emniyet içinde kendilerini gizlemeye çalışan "kripto" üyeleri deşifre edilirken, örgütün yeniden yapılanma çabaları ve hücre evlerine de ağır darbe vuruldu.

Cumhuriyet savcıları, örgüt üyesi askerlerin etkin pişmanlık yasası kapsamındaki itirafları, ele geçirilen belgeler ve teknik verilerle desteklenen operasyonlarda FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"nın şifrelerini çözüyor.

Son bir haftadaki operasyonlarda, askerlerden sorumlu, örgüt hiyerarşisinde "hususi" olarak adlandırılan kişiler ile çoğunluğu halen görevde bulunan askerlerin de aralarında bulunduğu 275 zanlı yakalandı.

FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik Çankırı, Bolu, Erzincan, Sakarya, Edirne, Gaziantep, Bayburt, Aydın, Yozgat, Zonguldak, Balıkesir, Kayseri, Muş, Kırşehir, Bartın, Şırnak, Konya ve Kahramanmaraş'ta operasyonlar düzenlendi.

Titizlikle yürütülen ve örgütün TSK içinde yuvalanan kripto yapılanmasının deşifre edildiği operasyonların biri Gaziantep merkezli 13 il ile KKTC'de düzenlendi. Bu operasyonda örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefon ya da büfeden arandığı ve toplantılara çağrıldığı belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Kripto yapılanmaya yönelik Aydın merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda ise aralarında Ordu Aybastı İlçe Jandarma Komutanı'nın da bulunduğu 10 muvazzaf asker yakalandı.

Yozgat merkezli 17 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda da 23 muvazzaf asker ile askeri okuldan ayrılan 3 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de de örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik 18 ilde başlatılan operasyonda 43 kişi yakalandı.

Kırşehir merkezli 5 ilde, aralarında teğmen, astsubay ve uzman çavuşların da yer aldığı muvazzaf askerlerin ifadeleri doğrultusunda düzenlenen operasyonda, askerlerin "mahrem abisi" oldukları tespit edilen 3'ü halen görevde 5 öğretmen gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında bir binbaşı, 3 üsteğmen ve 2 astsubay yakalandı.

Şırnak'ta ise askerlik şube başkanı üsteğmen M.Ş, FETÖ zanlısı olarak gözaltına alındı.

Eski TRT çalışanlarına FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, 20 eski TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 5 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

FETÖ'nün hakim ve savcı evlerine yönelik operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün hakim ve savcı adayları için açtığı evlerde yöneticilik yaptığı iddia edilen 25 zanlı ile 13 avukat için de İstanbul merkezli 18 ilde operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün hakim ve savcılar için açtığı çalışma evlerine yönelik soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular ve ifadeler doğrultusunda tespit edilen şüphelilerin, örgütün hakim-savcı adaylarına yönelik açılan evlerinde "Ser müdür, genel müdür, yönetici, fakülteci, izdivaçcı, bilgi işlem ve personel" sorumlusu olarak adlandırılan 25 kişi ile buralarda kalan 13 avukat olduğu belirtildi.

Belediye başkan vekili ve kaymakamlar

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ'nün "STK yapılanması"na yönelik operasyonda ise 21 zanlı yakalandı.

İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılan Ömerli Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Erol Korkmaz ile Dargeçit Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş da haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Açığa alınan Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Hacettepe Teknokent'e yönelik FETÖ operasyonu

Ankara'da, FETÖ'nün Hacettepe Teknokent ile ilgili soruşturmasında, usule aykırı hisse devri ve FETÖ'nün yurt dışındaki kurumlarına para aktarılarak 300 milyon lira usulsüzlük gerçekleştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının haklarında yakalama kararı çıkardığı 25 kişiye yönelik Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan iş adamı Muhammet Tolga E'nin, Hacettepe Teknokent'e kendine yakın kişileri yerleştirerek kadrolaştığı ve aldığı işlerle kurumu zarara uğrattığı öne sürüldü.

Gözaltında bulunan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un ise Muhammet Tolga E. hakkındaki soruşturma ve şikayetlerle ilgili emniyette koruma sağladığı iddia edildi.

MASAK raporlarında, Teknokent'e ait Klinik AŞ'nin hisselerinin, 12 Mayıs 2014'te, 3 milyon liraya Renkyol Ticaret AŞ'ye satıldığı, 3 gün sonra aynı hisselerin 26 milyon 300 bin liraya başka bir firmaya devredildiği bilgisi yer almıştı.

Karlov suikastindeki uzantılar

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içindeki "ağabeyi" olduğu tespit edilen eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt 6 Nisan'da tutuklandı.

ByLock ve hücre yapılanması operasyonları

Güvenlik güçleri, yeniden yapılanma çabası içinde olduğu tespit edilen FETÖ/PDY'ye göz açtırmadı. Örgütün gizli yapılanması deşifre edilirken, hücre evlerde saklanan firari zanlılar ile FETÖ'yü yeniden ayağa kaldırmaya çalışan yöneticiler saklandıkları yerlerde gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kent merkezinde kullandığı ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan 5 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6'sı kadın 9 zanlı yakalandı.

Konya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda ise ByLock kullandığı belirlenen, aralarında öğretmen, avukat ve doktorların bulunduğu 30 kişi gözaltına aldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde düzenledikleri operasyonla 5 zanlıyı yakaladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hücre evi olduğu değerlendirilen 4 adrese düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Başkentte FETÖ'nün "hücre evi"ne operasyon

Ankara'da FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün Çankaya öğrenci yapılanması sorumlusu olduğu ve ByLock kullandığı iddiasıyla aranan A.C. takibe alındı.

FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanması sorumlusu oldukları belirlenen 3 kadın zanlının saklandığı ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 3 zanlının örgütün öğrenci yapılanmasını tekrar canlandırmak için aktif faaliyet yürüttükleri belirlendi, adresteki çok sayıda dijital doküman ve bilgisayara el konuldu.

Zanlıların A.C. öncülüğünde, örgütün öğrenci yapılanmasını tekrar canlandırmak için aktif faaliyet yürüttükleri, bu kapsamda hedef alıp kandırdıkları üniversite öğrencilerini amaçları doğrultusunda devlete sızdırıp önemli görevlere getirmeyi amaçladıkları öne sürüldü.

Ülke genelindeki diğer FETÖ/PDY operasyonları kapsamında da 19 kişi yakalandı.