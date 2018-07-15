Yurt genelinde vatandaşlar, 15 Temmuz dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulunuyor

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının koordinesinde, il protokol üyeleri Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.



İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın şehitler için yaptığı duanın ardından, protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.



Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek onları teselli etti.



Recep, karanfil bıraktığı sırada Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit olan Ali Akdoğan'ın annesi Fatma Akdoğan'a başsağlığı diledi. Recep, anne Akdoğan'a "Şehitlerimiz sayesinde iyiyiz. Onlara ne kadar teşekkür etsek az." dedi.



Kadifekale Şehitliği'nde düzenlenen törene İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ve şehit yakınları katıldı.



Osmaniye



Osmaniye Garnizon Şehitliği'ndeki törende ilk olarak Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu şehitler için dua etti.



Daha sonra Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.



Vali Coşkun, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü üyelerince Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Karacatilki'nin eşi Halime Karacatilki ve yakınlarına taziyelerini iletti.



Hatay



Hatay'da da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla protokol üyeleri ve vatandaşlar Antakya Şehitliği'ni ziyaret etti.



Kabirlere karanfil bırakılmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Hamid Kavillioğlu tarafından şehitler için dua edildi.



Törene, Vali Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Garnizon Komutan Vekili Albay Muzaffer Dinç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Mersin



Mersin'de de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.



Mersin Mezarlığı'ndaki şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şaban Kondi şehitler için dua etti.



Daha sonra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, AK Parti Mersin milletvekilleri Lütfi Elvan, Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, şehit yakınları ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.



Edirnekapı



FETÖ'cü hainlerin 2 yıl önceki darbe girişiminde şehit ettiği kahramanlar, Edirnekapı'daki mezarları başında anıldı.



15 Temmuz Şehitler Mezarlığında düzenlenen anma programında şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.



Çiçekler ve Türk bayraklarıyla süslenen 15 Temmuz Şehitler Mezarlığında kabri bulunan kahramanların yakınları, mezarlıkları temizledi ve çiçekleri suladı. Bazı şehit yakınlarının göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.



Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Anma programı şehitlerin kabirlerine karanfil bırakmasıyla sona erdi.



Gaziantep



Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Özer ve Derya Bakbak, 5. Zırhlı Tugay Komutan Vekili Albay Alparslan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve şehit yakınları Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Mehmet Demir'in Gaziantep Yeşilkent Şehir Mezarlığındaki kabrini ziyaret etti.



Vali Yerlikaya ve beraberindekiler, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua ettikten sonra Demir'in mezarına karanfil bıraktı.



Şehit Demir'in teyzesi Nimet Yazbatıran, törenin ardından yeğeninin kabrine sarıldı, fotoğrafını öptü. "Bizi bıraktın Mehmet'im, teyzen kurban olsun sana Mehmet'im" diyerek ağıt yaktı.



Malatya



Malatya Valisi Ali Kaban, beraberinde 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile FETÖ'nün darbe girişimini engellemek için çıktığı Ankara Kızılay'da helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen Fuat Bozkurt'un Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki kabrini ziyaret etti.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Kaban ve beraberindekiler şehitler için dua ettikten sonra, Bozkurt'un kabrine karanfil bıraktı.



Kilis



Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Asri Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edildi.



Şehitlikteki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler içi Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.



Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis Milletvekilleri Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ve diğer ilgililer şehit mezarlarına karanfil bıraktı.



Şanlıurfa



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Sayın İsmail Hakkı Köseali, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Mustafa Direkli'nin Beddiuzzaman Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.



Vali Erin, Belediye Başkanı Çiftçi, protokol üyeleri, şehit yakınları, Direkli'nin mezarına karanfil bırakarak, dua etti. Program, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.



Daha sonra Balıklıgöl Platosu'ndaki Mevlid-i Halil Camisinde 15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitler için mevlid okundu.



Kahramanmaraş



Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehadil Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edildi. Törende şehitler içi Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.



Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, İmran Kılıç ve ilçe belediye başkanları ve mezarlarına karanfil bıraktı.



Sakarya



Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Baykanı Zeki Toçoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak'ın Sakarya'nın Arifiye ilçesi Hanlıköy'de bulunan babaevine ziyarette bulundu.



Burada şehidin eşi Necla Gökbayrak, annesi Ferdane Gökbayrak, çocukları Ceyda, Elif ve Alperen Gökbayrak ve kayınpederi Fevzi Dayan'a taziyelerini ileten heyet, daha sonra şehidin mezarına karanfil bıraktı.



Şehit yakınları ve protokol üyeleri burada okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve dua etti.



Karabük



Karabük'teki ilk tören, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlendi.



Törene, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, şehidin yakınları ve bazı dernek yöneticileriyle vatandaşlar katıldı.



Kur'an-ı Kerim'i okunmasının arından ve dua edilen tören, mezara karanfil bırakılmasıyla son buldu.



Beşbinevler Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte de tören düzenlendi.



Şehit yakınları ve protokol üyeleri burada okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve dua etti, mezarlara karanfil bıraktı.



Bolu



Bolu'da, Sağlık Mahallesi'nde bulunan Şehitler Mezarlığı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.



Bolu Müftülüğü bünyesinde görevli imamların Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bolu Müftüsü Orhan Genç tarafından dua edildi.



Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz şehidi polis memuru Ozan Özen ile şehitlikte bulunan diğer polis ve asker şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.



Törene, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu 2. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, 15 Temmuz'da İstanbul'da şehit olan polis memuru Ozan Özen'in babası Metin ve annesi Emine Özel, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Kocaeli



Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Namazgah ve Polis şehitliğini ziyaret eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindeki protokol, mezarlara karanfil bıraktı.



Fevziye Camisi İmamı Halit Es tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.



Ziyaret sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, hem asker şehitliğini hem de polis şehitliğini ziyaret ettiklerini belirterek, 15 Temmuz'da devleti ele geçirmek isteyen hain terör örgütünün giriştiği kalkışma eylemini milletin engellediğini kaydetti.



Türkiye topraklarının vatan olmasının kolay olmadığını anlatan Işık, "Bu toprakların vatan kalması için özellikle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla bu milletin her bir ferdi aynı mücadele azmini ortaya koyacaktır. Artık bu FETÖ terör örgütünün mensupları devletten adeta kazınmaktadır. Bazı ülkeler onlar için güvenli liman gözükebilir ama yakında oraların da onlar için güvenli liman olmadığı bütün gerçekliğiyle ortaya çıkacaktır." diye konuştu.



Işık, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilere de şifa dileğinde bulundu.



Zonguldak



Zonguldak Şehitliği'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla başladı.



Daha sonra Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Zonguldak Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı,kurum müdürleri, parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, şehit kabirlerini ziyaret etti.



Şehit mezarlarına karanfil bırakılırken, bazı şehit aileleri duygulu anlar yaşadı. Tören, İl Müftüsü Rüstem Can'ın okuduğu duanın ardından sona erdi.



Bartın



Bartın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla protokol üyelerince şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.



Bartın Şehitliği'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra Bartın Valisi Nusret Dirim ve protokol üyeleri, yapılan duanın ardından şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.



Programa, Vali Dirim'in yanı sıra Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun katıldı.



Diyarbakır



Vali Hüseyin Basri Güzeloğlu, beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Ergani Kaymakamı Mesut Çoban ile kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Askeri Çoban'ın, Ergani ilçesinin Yayvan Tepe Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.



Vali Güzeloğlu yaptığı konuşmada, Çoban'ın, bayrağına, ezanına, vatanına ve özgürlüğüne sahip çıkan bir kahraman olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Askeri Çoban, bir vatandaş olarak özgürlüğüne kastedenlerin karşısına, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla çıkan milyonlardan biriydi. O özel biriydi, şehadetle şereflenen biriydi. Allah tüm şehitlerimizden ve Askeri Çoban'dan razı olsun."



Daha sonra Merkez Kebir Camisi'nde düzenlenen mevlit programında, Kur'an-ı Kerim okundu, şehit için dua edildi.



Siirt



Siirt'teki etkinlikler, Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



İl Müftüsü Ahmet Altıok'un Kur'an-ı Kerim tilaveti bitince şehitler için dua edildi.



Programa, Vali Ali Fuat Atik, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay İlker Engin, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Mardin



Mardin'de, Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, İl Müftüsü İsmail Çiçek şehitler için dua etti.



Vali Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Altan Er, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Zafer İzcan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve şehit yakınları şehit kabirlerine karanfil bıraktı.



Merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde okutulan mevlidin ardından

İl Müftüsü İsmail Çiçek, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen vatandaşlar ile güvenlik güçleri için dua etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, kılınan öğle namazının ardından katılımcılara aşure ikram edildi.



Batman



Batman'ın Sason ilçesinde, Sason Kaymakamı Ökkeş Beyaz, Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar ve kamu kuruluşu temsilcileri, Kayabaşı Mahallesi'ndeki şehit mezarlarını ziyaret etti.



İlçe Müftüsü İlhan Güngördü, Kur'an okudu, dua edildi.