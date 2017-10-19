Endonezya'da yakalanan FETÖ'cü İslamoğlu sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirildi

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ağır bir darbe daha vuruldu. Pakistan'daki FETÖ okulları müdürü Mesut Kaçmaz ile eşi Meral Kaçmaz'ın yanı sıra Endonezya'da da Kaynak Holding temsilcisi olduğu tespit edilen Hakan İslamoğlu isimli FETÖ yöneticisi yakalandı.

PAKİSTAN'DAN SONRA ENDONEZYA...

Sabah'ın haberine göre: Geçen hafta düzenlenen operasyonla Pakistan'daki FETÖ okullarının müdürü Mesut Kaçmaz ile eşi Meral Kaçmaz Lahor'da gözaltına alındıktan sonra özel uçakla Ankara'ya getirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Mesut Kaçmaz İstanbul'a götürülürken, eşi Meral Kaçmaz ise Ankara Emniyeti'ne götürüldü.

Kaçmaz çifti ile eş zamanlı olarak Endonezya'dan da FETÖ'nün kritik bir isminin daha paketlendiği ortaya çıktı. Bu ismin FETÖ'ye bağlı Kaynak Holding'in Endonezya temsilcisi Hakan İslamoğlu olduğu belirtildi. Adım adım takip edilen İslamoğlu'nun Türkiye'ye iade edilmesi için iki ülke arasındaki diplomatik temaslar tamamlandı. Endonezya'da güvenlik güçlerince yakalanan İslamoğlu'nun sınır dışı (deport) işlemleri yapıldı.

İslamoğlu özel uçakla Ankara'ya getirildi ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Cumhuriyet Savcısı Velihattin Eldemir'in talimatı üzerine sorguya alınan İslamoğlu'nun 2004-2007 arasında İstanbul'da Kaynak Holding bünyesinde çalıştığı daha sonra da Holding'in temsilcisi olarak Endonezya'ya gönderildiği belirlendi.

İslamoğlu'nun Akıncı davası kapsamında tutuklu bulunan FETÖ'nün sivil imamları Kemal Batmaz ve Harun Biniş gibi isimlerle Kaynak Holding'de çalışması örgütsel birlikteliklerini de ortaya koydu.

Hakan İslamoğlu isimli üst düzey FETÖ'cü, örgüte finansman sağlayan Kaynak Holding'in Endonezya temsilcisiydi.

GÖREVİ BAĞLANTILARI KURMAKTI

Hakan İslamoğlu'nun Endonezya'daki FETÖ yapılanması içinde üst düzey pozisyonda görev aldığı, buradaki okul, dernek ve iş çevresinde bağlantıları kurduğu kaydedildi. Bylock, MASAK, Bank Asya ve FETÖ'nün tüm bağlantı ağını oluşturan analiz havuzundaki kayıtları incelenen İslamoğlu'nun sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Hakan İslamoğlu ile Kaçmaz çiftinin yakalanmasında, Pakistan ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 13 ülke ile FETÖ'ye karşı yapılan işbirliğinin rolü olduğu kaydedildi.