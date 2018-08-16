Yurtta izinlerini kullanan Türklerin, Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor

Bazı yerlerde dörderli, beşerli halde araç sıraları oluşturan yüzlerce gurbetçinin sınır kapısındaki bekleyişi sürüyor. Bulgaristan'ın ülkesine giren araçları araması nedeniyle geçişlerin uzun sürdüğü belirtiliyor.

Sınır kapısı saha içi ve saha dışında bini aşkın araç çıkış için bekliyor.

Dönüşlerin başladığı 16 Temmuz'dan bu yana 52 bin 331 aracın çıkış yaptığı öğrenildi.

Evlerine dönen gurbetçiler, sınır kapılarındaki beklemelere rağmen Türkiye'ye gelmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, gelişteki mutluluğun yerini dönüşte hüzün aldığını ifade etti.