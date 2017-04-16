Halk oylaması sonuçları kutlanıyor

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından ülke genelinde vatandaşlar, davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı.

Sivas

Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği oylamasında "Evet" oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından Sivas'ta vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kent meydanında toplandı.

Bazı vatandaşlar da araçlarının kornasını çalarak kutlamaya destek verdi. Kent meydanında havai fişek gösterisi de yapıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de de vatandaşlar Cacabey Meydanı ve AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı önünde kutlama yaptı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanda toplanan kalabalık, çeşitli sloganlar attı. Meydanda kurulan sahne sistemleriyle vatandaşlara seçim müzikleri dinletildi.

Bazı vatandaşlar da araçlarından korna çalarak kutlamalara eşlik etti.

Kırşehir Belediyesi mehter takımı da marşlar çaldı.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı ve AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla sevinç gösterilerinde bulundu. Araç sürücüleri de korna çalarak kutlama yaptı.

Rize'de coşkulu referandum kutlaması

RİZE'de, anayasa değişikliği halk oylamasında ezici bir farkla 'evet' oyu açıkmasını Ak Partililer horon tepip havai fişek atarak kutladı.

Tuzcuoğlu Memişağa Belediye Parkı'nda toplanan kalabalık Recep Tayyip Erdoğan şarkısına eşlik etti, kemençe eşliğinde horon oynadı. Kalabalık içinde elindeki bastonuyla tek başına horon oynayan 78 yaşındaki İsmail Yılmaz ilgi çekti. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı alanda toplanan kalabalık Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahüratlarda bulundu. Konvoy oluşturanlar da araçları ile Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde tur attı. Bir kamyonun kasasına doluşan kalabalıktaki bazı kişilerin Rabia ve Bozkurt işareti yaptığı görüldü.

ORDU'DA AK PARTİLİLER SEÇİM SONUCUNU HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLADI

Ordu’da AK Parti İl binası önünde koplanan partililer sevinç gösterisinde bulundu. Parti binası önünde kurulan platforma çıkan AK Parti Ordu milletvekilleri ve belediye başkanları ile parti yöneticileri birer konuşma yaptı. Daha sonra havai fişek gösterisi düzenlendi. Kutlamalar müzik şöleniyle devam etti.

Trabzon'da havai fişekli referandum kutlaması

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet sistemini öngören referandum sonuçları ülke genelinde netleşmeye başlarken, Trabzon'da AK partili seçmenler de Atatürk Alanı'nda toplanarak seçim sonuçlarını havai fişek gösterileriyle kutladı.

Anayasa değişikliği referandumunda Trabzon'da büyük oranda 'evet' oyu çıkan Trabzon’da partililer sonucu kutladı. Türk bayrağının yanı sıra ‘Evet’ yazılı bayraklar taşıyan kalabalığı Ak Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve parti teşkilat üyeleri parti binasının balkonundan selamladı. Ülke genelinde sonuçların netleşmeye başlamasının ardından Ak Partiler, seçim zaferini havai fişek gösterisiyle kutladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca süren havai fişek gösterisi sonrası kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için sloganlar attı.

Çok sayıda polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı kutlamalara çevreden geçen araçlar da korna çalarak eşlik etti.

Bursa Ak Parti önünde davullu zurnalı kutlama

Berktuğ ÖNCÜ- Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA'da referandum sonucun ardından Ak Parti Bursa İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, davullu, zurnalı kutlama yaptı.

Referandumun ardından Bursa'da da binlerce kişi, Ak Parti'nin Bursa İl Başkanlığı'nın bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'da toplandı. Referandum sonucunu, davul zurna eşliğinde halay çekip, havayi fişek atarak kutladı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kutlamalar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Zonguldak'ta 'hayır' çıktı ama Ak Partililer kutlama yaptı

ZONGULDAK'ta, resmi olmayan sonuçlara göre, Türkiye genelinde referandumda 'evet' oyu çıkmasının ardından Ak Partili yaklaşık 200 kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara Referandumdan hayır oyu çıkan Zonguldak'ta, Ak Partili yaklaşık 200 kişilik grup, Türkiye genelindeki referandum sonucunun ardından Madenci Anıtı önünde toplandı. Gruptakiler, ellerindeki Türk ve parti bayraklarıyla müzik eşliğinde kutlama yaptı. Ak Parti Milletvekili Hüseyin Özbakır ve Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun da grubun yanın gelerek kutlamalara katıldı.

Milletvekili Özbakır, halkın cumhurbaşkanlığı sistemini kabul ettiğini ifade ederek, "Biz Meclis'ten anayasa taslağını geçirdik ve halkımızın huzuruna getirdik. Bugün yapılan oylamada halkımız 'evet' diyerek bunu onayladı. Muhalefet ne derse desin, halkımız bunu kabul etti. Artık ülkenin önü açıldı" dedi.

Kahramanmaraş'ta 'Evet' coşkusu

ANAYASA değişikliği halkoylamasında ezici çoğunlukla 'evet' oyunun çıktığı Kahramanmaraş'ta, Ak Partililer kutlama yaptı.

Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş Ak Parti il binası önünde toplandı. Milletvekilleri, kalabalığa desteklerinden dolayı teşekkür ederken, partililer de uzun süre sevinç gösterisi yaptı. Parti binası önünde davul zurna eşliğinde halay çeken kalabalık, daha sonra araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir turu attı.

Siverek’te, silahlı kutlama

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, Anayasa değişikliği oylamasının resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan kutlamalarda çok sayıda kişi tabanca ve tüfeklerlere ateş açtı.

Anayası değişikliği oylamasının ardından resmi olmayan sonuların açıklanması ile Siverek ilçesinde kutlamalar gerçekleştirildi. İlçe sokaklarında uzun araç kuyrukları oluşturulurken, birçok bölgeden dakikalarca silah sesleri duyuldu. Tabanca ve tüfek sesleri ilçenin birçok yerinden yankılanırken, şans eseri yaralanan olmadı.

Konya'da 'evet' kutlaması

KONYA'da resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Partililer, kent meydanında ve caddelerde zafer kutlaması yaptı.

Konya'da katılım oranının yüzde 88 olduğu referandumda resmi olmayan sonuçların açıklanmasıyla Ak Parti'de coşkulu bir kutlama başladı. Birçok partili araçlarıyla zafer turu atarken bazı kişiler ise ellerinde Türk Bayrağı ve Ak Parti bayraklarıyla, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda toplanıp, seçim sonuçlarını kutladı.

Tokat'ta referandum kutlaması

TOKAT'ta Anayasa değişikliği referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Ak Partililer, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği referandumunun ardından Tokat'ta Ak Partililer sokaklara döküldü. Bazıları araçlarıyla Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde konvoy oluşturarak şehir turu attı. Kalabalık bir grup ise Valilik önündeki alanda toplandı. Ellerindeki Türk bayrağı ile sonuçları kutlayan partililer, sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.

Burada kutlamalara katılan Ak Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, seçime katılanlara teşekkür ederek, "Gözleriniz aydın olsun. Dünya dört gözle bekliyor. Dört gözle Türkiye'yi seyrediyor. Tabi ki bir yanda mazlumlar, bir yanda ümmet, bir yanda o şer odaklar, 1453'ten kuyruk acısı olanlar bizleri seyrediyorlardı. Zannedersem cevabı aldılar. Bugün çocuklarımızın yarınlarının temelini attığımız bir gün, bizlerin yaşadığı sıkıntıları çocuklarımız ve gençlerimiz yaşamayacak. Bugün yeni Türkiye'nin temelini attınız. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.

Daha sonra meydanda havai fişek gösterisi yapıldı.

Samsun'da coşkulu referandum kutlaması

SAMSUN'da, anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' çıkması üzerine vatandaşlar şehrin birçok noktasında kutlama yaptı.

Bugün yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' çıkması üzerine Samsun'da vatandaşlar, şehrin çeşitli yerlerinde toplandı. Bu yerlerden biri olan İlkadım İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın da katıldığı kutlamalarda, 'Recep Tayyip Erdoğan' lehine tezahüratlar yapıldı.