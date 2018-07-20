"Yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısının esasa ilişkin savunmasında beraatini istediği tutuksuz sanık eski astsubay M.C.A, 15 Temmuz'da Genelkurmay'daki su patlağını onarmak için çağrıldığını, başka bir iş yapmadığını belirterek, önceki savunmasını tekrarladığını söyledi. M.C.A, beraatini talep etti.

Esasa ilişkin mütalaada beraati istenen tutuksuz sanıklardan eski binbaşı M.P. de savcının kanaatine katıldığını belirtti. M.P. de beraat talebinde bulundu.

Tutuklu sivil sanıklardan Mustafa Akyıldız ise savunmasında, örgüt üyeliği iddiasıyla suçlandığını ifade ederek, KPSS soruşturmasında yer aldığı için tutuklu olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ne davayla ne de örgüt üyeliğiyle alakası olduğunu iddia eden Akyıldız, hakkında tutulduğu belirtilen, şahıs tespit tutanağının kendisiyle değil başka bir kişiyle alakalı olabileceğini öne sürdü. Bir yanlışlık yapıldığını ve suçsuz olduğunu savunan Akyıldız, beraatini istedi.

Eski yarbay Mala'nın savunması

Sanık eski yarbay Murat Mala da daha önce yaptığı savunmayı kabul ederek esasa ilişkin savunmasında da 15 Temmuz'da yaşadıklarını tekrar paylaşacağını söyledi.

Mala, 15 Temmuz'da kendi isteği dışında nöbet değişikliği yapıldığını ve nöbete gittiğini, o gece darbeciler tarafından tartaklanarak derdest edildiğini anlattı.

Derdest edildikten bir süre sonra, Genelkurmay Başkanlığı'nın kontrol altına alındığını düşündükleri için serbest bırakıldığını öne süren Mala, 02.30'dan itibaren atış seslerinin artmaya başladığını ifade etti.

Mala, silahsız nöbet tuttuğunu, ancak sadece meşru müdafaa maksadıyla 02.50'de silah aldığını iddia ederek, bu silahı da kullanmadığını ileri sürdü.

Murat Mala, yine 02.50'den itibaren nöbetçi heyetiyle birlikte görüntü izleme merkezinde bulunduğunu, 04.00 gibi karargah emniyet subayının "daha güvenli bir yere götürüleceklerini" belirttikten sonra buradan çıkarıldığını söyledi.

Darbe kapsamında vatandaşlara yönelik olayların gerçekleştiği bir yerde hiç bulunmadığını, nöbetçi heyeti dışında kimseyle bir irtibatı olmadığını savunan Mala, darbe girişimine hiçbir şekilde iştirak etmediğini ve destek vermediğini öne sürdü.

Mala, darbeye iştirak edenlerle fikir ve eylem birliği içinde bulunmadığını, hiç kimseden emir almadığını, nöbet görevi çerçevesinde yapılan hareket tarzlarını yerine getirdiğini iddia etti.

Üzerine atılı suçları kabul etmeyen Mala, FETÖ ile bir irtibatı olmadığını da savunarak beraatini istedi.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık eski ÖKK personeli teğmen Mustafa Temir de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Temir de beraat talebinde bulundu.

Duruşma pazartesiye ertelendi.