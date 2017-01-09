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Yüzlerce araç kar altında kaldı

İstanbul’da günlerdir devam eden kar yağışında en çok etkilenen ilçelerden biri de Sultangazi oldu. Kar yağışı etkisinin oldukça yoğun olduğu Sultangazi’de birçok araç karlar altında kaldı.

  • İSTANBUL (İHA)
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  Günlerdir etkisini arttırarak İstanbul’da devam eden kar yağışı, birçok noktada hayatı olumsuz şekilde etkiledi. İstanbul’daki yoğun kar yağışından en çok etkilenen ilçelerden biri de Sultangazi oldu. Kar yağışı etkisinin oldukça yoğun olduğu Sultangazi’de birçok sokak karla kaplandı. Yağışın etkili olduğu yüksek kesimlerde ise birçok aracın karlar altında kaldığı görüldü.
 
  Yüzlerce araç, sahipleri tarafından park edildikleri yol kenarlarında adeta kara gömüldü. Bazı araçların büyük bölümü kar altında kalırken bazılarının ise tamamen karla kaplandığı ve hiç görünmediği gözlendi. Bazı araç sahipleri ise araçlarına ulaşabilmek için yoğun çaba harcadığı görüldü.

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