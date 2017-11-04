Zabıtanın kestiği cezalara kızan esnaftan ilginç tepki

Sivas'ta 35 yıldır esnaf olan evli 2 çocuk babası 47 yaşındaki Vedat Kınık, kent merkezi Sivas Lisesi Kavşağı'nda bulunan işyerine kaldırım işgali, çirkin görüntü gibi gerekçelerle zabıta tarafından son 2 yılda sık sık gönderilen cezalara tepki göstermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Üç günde bir zabıta tarafından postayla 'çirkin görüntü' nedeniyle kendisine 227 lira ceza gönderildiğini iddia eden Kınık, son olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından de havalandırma fanı nedeni ile kendisine 8 bin 500 lira yazıldığını söyledi. Küçük esnaf olarak bu cezalardan şikayetçi olduğunu ifade eden Kınık, şöyle dedi:

"Zabıtadan gelen cezalara gücümüz yetmiyor artık. Havalandırma yaptırdım iş yerime,küçük fan taktırdım. 8 bin 500 lira ceza geldi. Büyük marketlerde büyük havalandırmalar var kimse bir şey demiyor. Hep küçük esnafa yükleniyorlar. Amaç nedir burada ? Bu kadar ceza yazmanın amacı nedir ? 10 gün içerisinde 10 bin liradan fazla ceza geldi bana. Benim kazancım bu kadar değil. Kapının önü çirkin duruyormuş, bu yüzden ceza geliyor. Taktırdığım fan da yüksek ses yapıyormuş onun için de ceza kesildi. Cep telefonuyla ses ölçümü yapıp, ceza kesiyorlar. Zabıta da iki günde üç günde bir postayla ceza gönderiyor. Geçen sene şikayet nedeniyle ceza kesildiği söyleniyordu, bu sene çirkin durduğu için, başka gerekçe yok. 227 lira cezayı üç günde bir postayla gönderiyorlar. Sadece zabıtadan yediğim ceza 15 bin lirayı bulmuştur. Burada anormal bir durum yok. Herkesin kapısının önündeki gibi benim de kapımın önünde cips ve dondurma dolabı var. Burası mahalle arası. bugün Sivas'ın en işlek caddesine çıkalım, benimkinden daha çok kapı önünde malzemesi olan iş yerleri var."

"ZABITA GELSİN KASAMA OTURSUN"

Zabıtaya tepki göstermek için böyle bir pankart hazırladığını ifade eden Kınık, "Zabıtaya devredeceğim dükkanı. Gelsin kasama zabıta otursun. Akşama kadar ben kazanayım, onlar alsın götürsün. O duruma geldik. Ben burada günde 227 lira kazanmıyorum. 227 lira kazansam cezayı yatırırım ama o kadar kazanmıyorum. Küçük esnafın kazanmaya hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürü Zekeriya Kayalı ise, cezaların keyfi olmadığını belirterek, kanunlar çerçevesinde çalıştıklarını, kaldırımların önü geniş diye kimsenin kaldırımları işgal hakkının olmadığını ve hiçbir esnafa çifte standart uygulamadıklarını söyledi.