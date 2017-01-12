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Zaharova'dan Karlov açıklaması: Türkiye'de bazı şüpheliler gözaltına alındı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastiyle ilgili açıklamada bulundu.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek Türkiye'de güvenlik güçlerinin, saldırıyla ilgili bazı şüphelileri gözaltına aldığını ifade etti. Zaharova, "Moskova, bu olaya karışanların hepsinin bulunacağını ve cezalandırılacağını umuyor." dedi.

ASTANA MASASI

Zaharova, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması planlanan görüşmelerin, Suriye krizinin çözümüne yönelik dönüm noktası olacağını umut ettiklerini belirtti.

ABD'nin, Suriye ile ilgili istikrarsız girişimlerine rağmen sağlanan ateşkesin sürdüğünü kaydeden Zaharova, "Durum fark edilir bir şekilde iyileşti ve ateşkese uyuluyor." dedi.

Astana'da 23 Ocak'ta görüşmelerin yapılacağından yola çıkılarak gereken çalışmaların başlatıldığını anlatan Zaharova, "Bu toplantının Suriye krizinin çözümüne yönelik dönüm noktası olacağını umuyoruz." diye konuştu.

RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN

Zaharova, Suriye görüşmeleri için aktif şekilde yürütülen hazırlıklar nedeniyle, toplantı tarihinin ileri alınabileceğini de söyledi.

Katılımcılar, toplantının biçimi ve diğer detaylarla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Zaharova, Rusya, Türkiye ve İran'ın, Astana'da Suriye rejimi ile muhaliflerin görüşmesi için gereken şartları titizlikle sağlamaya çalıştığını dile getirdi.

KARLOV SUİKASTİ

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Zaharova, Türkiye'de güvenlik güçlerinin, saldırıyla ilgili bazı şüphelileri gözaltına aldığını ifade etti. Zaharova, "Moskova, bu olaya karışanların hepsinin bulunacağını ve cezalandırılacağını umuyor." dedi.

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