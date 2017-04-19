Zap Suyu köprüleri yutunca devreye teleferik girdi

Kent merkezinden 30 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Üzümcü köyü Derav Mahallesi'nin ulaşımını sağlayan asma köprü, yağmurla birlikte Zap Suyu'nun debisi yükselince yıkıldı. Asma köprünün yıkılması üzerine mahalle sakinleri ulaşımlarını teleferikle sağlamaya başladı.

Zap Suyu'nun yükselmesi sonucu köprülerin yerle bir olduğunu ve tarım alanlarının sular altında kaldığını belirten Üzümcü köyü sakinleri, suyun çekilmesi ile birlikte tarım alanlarının çamur deryasına döndüğünü söyledi. Asma köprünü Zap Suyu'nun akıntısına kapıldığını ifade eden vatandaşlar, ulaşımlarını eskiden kurmuş oldukları teleferikle sağlamaya başladıklarını kaydetti.

“Bize yeni köprü yapacaklarının sözü verdiler”

Derav Mahallesi sakinlerinden Ömer Çiftçi ve Vahap Çiftçi, teleferikle karşıya geçerek sorunlarını İHA ekibine anlattı. Zap Suyu'nun ulaşımlarını sağlayan asma köprüyü beraberinde götürmesi ile birçok ailenin suyun karşı tarafında kaldığını belirten Ömer Çiftçi, mahallelerinde hasar tespit çalışmasının da yapıldığını kaydetti. Suyla birlikte giden asma köprünün yerine ise yeni bir köprünün yapılması için yetkililerden söz aldıklarını ifade eden Ömer Çiftçi, “35 yıl boyunca teleferikle ulaşımımızı sağladık. Geçen yıl bize asma köprü yaptılar. Ancak bu yıl Zap Suyu'nun debisinin yükselmesi sonucu köprüyü beraberinde götürdü. Okula giden çocuklar ve ailelerimiz teleferikle karşıdan karşıya geçiyor. İnceleme heyeti geldi. Bize yeni köprü yapacaklarının sözü verdiler” dedi.

“Mecburen teleferikle ulaşımımızı sağlıyoruz”

Vahap Çiftçi de köprü olmadığı için tekrar teleferikle ulaşımlarını sağladıklarını söyleyerek, “Geçen sene bir asma köprü yapıldı. Ancak Zap Suyu çıkınca köprüyü de alıp beraberinde götürdü. Biz de mecburen teleferikle ulaşımımızı sağlıyoruz. Valilikten bölgeye gelen teknik elemanlar inceleme yaptılar. Umarım bir an önce bize köprü yaparlar” şeklinde konuştu.

“İki asma köprüyü Zap Suyu beraberinde götürdü”

Üzümcü köyü Muhtarı Sadi Er ise yağışlarla birlikte köylerinde bir doğal afetin yaşandığını belirterek, Durankaya Beldesi'nden gelen derenin Zap Suyu'na karışması ile birlikte iki asma köprünün yerle bir olduğunu söyledi. Muhtar Er, “Köylülerin ulaşımını sağlayan iki asma köprüyü Zap Suyu beraberinde götürdü. Sulama kanalı kullanılamaz hale geldi. Durumu yetkili birimlere bildirdim. Hasar tespit ekibi burada inceleme yaptı. Tahrip olan köprülerin yerine yenilerini yapacaklarını bize söylediler. Bu ilgilerinden dolayı Sayın Valimiz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine teşekkür ediyoruz. Asma köprü tahrip olunca, bazı mahalle sakinleri 12 kilometrelik mesafede bulunan yoldan gelip geçiyor. Ancak o yol tehlikeli ve yola sürekli dağlardan kaya parçaları iniyor. Bu nedenden dolayı evlere yakın olan teleferik tercih ediliyor” diye konuştu.