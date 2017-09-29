Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

TSK tarafından gece Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında PKK tarafından kullanıldığı belirlenen silah mevzisi, sığınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.