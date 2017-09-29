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Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

TSK tarafından gece Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında PKK tarafından kullanıldığı belirlenen silah mevzisi, sığınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

 

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