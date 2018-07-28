Zap ve Kandil'e düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı teröristlerin silah mevzii ve sığınakları imha edildi

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.
Harekat sonucunda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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