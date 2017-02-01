Zebra'dan dehşete düşüren saldırı

Ardından hayvanat bahçesinde görevi iki kişi arkadaşlarını kurtarmak için girişimde bulundu ancak zebra kolundan ısırdığı adamı yine bırakmadı ve sürükleyerek koşmaya başladı.

Olayı 2 parmağı koparak ve kolundan yaralanarak atlatan bakıcı hastaneye kaldırıldı.