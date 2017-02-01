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Zebra'dan dehşete düşüren saldırı

Çin'de bir hayvanat bahçesinde zebra dehşeti yaşandı. Bakıcısının kendisine yiyecek verdiği esnada kolundan ısıran zebra adamı bir süre bırakmadı.

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Ardından hayvanat bahçesinde görevi iki kişi arkadaşlarını kurtarmak için girişimde bulundu ancak zebra kolundan ısırdığı adamı yine bırakmadı ve sürükleyerek koşmaya başladı.

Olayı 2 parmağı koparak ve kolundan yaralanarak atlatan bakıcı hastaneye kaldırıldı.  

 

 

 

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