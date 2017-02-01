Zebra'dan dehşete düşüren saldırı
Çin'de bir hayvanat bahçesinde zebra dehşeti yaşandı. Bakıcısının kendisine yiyecek verdiği esnada kolundan ısıran zebra adamı bir süre bırakmadı.
Ardından hayvanat bahçesinde görevi iki kişi arkadaşlarını kurtarmak için girişimde bulundu ancak zebra kolundan ısırdığı adamı yine bırakmadı ve sürükleyerek koşmaya başladı.
Olayı 2 parmağı koparak ve kolundan yaralanarak atlatan bakıcı hastaneye kaldırıldı.
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