Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tokat merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Tokat merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Tokat merkezli Ordu, Yalova ve İstanbul'da 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 aylık takip ve çalışmalar sonucunda yapılan eş zamanlı operasyonda 60 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 3 adet ecstasy hap, 7 gram esrar, dikili vaziyette 20 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi.  Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, nakletmek ve ticaretini yapma suçundan  adliyeye sevk edilen A.A., O.K., İ.T., A.H.H., N.A., F.S., F.E., K.B. ve A.Y. tutuklanarak  Çamlıbel Cezaevine gönderildi. H.K isimli şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adliye çıkışında tutuklanan şahıslardan bazılarına diğer şahısların yakınları tepki gösterdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Bozdağ: FETÖ'cü 120 vekil varsa yanına alsın, Başbakan olsun

Bakan Bozdağ: FETÖ'cü 120 vekil varsa yanına alsın, Başbakan olsun

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA