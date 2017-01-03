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Zehir tacirlerine nefes kesen operasyon kamerada

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 22 kişi yakalanırken, 4 kilo eroin, 2 kilo metamfetamin ile 85 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

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 Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 22 kişi yakalanırken, 4 kilo eroin, 2 kilo metamfetamin ile 85 adet uyuşturucu hap ele geçirildi 

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticareti yaparak gençleri zehirleyen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 3 aylık soruşturmanın ardından 6 ayrı operasyon düzenlendi.

NARKOTİM ekipleri tarafından 10 Ekim - 28 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 'torbacı' tabir edilen 22 kişi gözaltına alınırken, 4 kilo eroin maddesi, 2 kilo metamfetamin ve 85 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.  

 

 

 

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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