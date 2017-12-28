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Zehir vidanjörleri bulundu

Tuzla'daki kimyasal atık soruşturmasında yeni gelişme. İSKİ, 2 vidanjörden alınan örneklerde kimyasel madde bulundu. Tuzla Emniyeti alınan örnekleri Adli Tıp'a gönderdi.

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Tuzla'daki kimyasal atık soruşturmasında yeni gelişme. İSKİ, 2 vidanjörden alınan örneklerde kimyasel madde bulundu. Tuzla Emniyeti alınan örnekleri Adli Tıp'a gönderdi.

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