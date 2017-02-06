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Zehirlenen öğretmeni böyle kurtardılar!

Malazgirt'e bağlı Tıkızlı Köyü'nde sobadan sızan gazdan zehirlenen öğretmen köylüler tarafından 3 kilometre taşınıp ambulansa yetiştirildi.

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Muş'un Malazgirt İlçesi'ne bağlı Tıkızlı Köyü'nde sobadan sızan gazdan zehirlenen ve köylüler tarafından 3 kilometre taşınıp ambulansa yetiştirilen öğretmen Abdullah Aygün, "Ölümden döndüm, köylülere teşekkür ederim" dedi.

3 KİLOMETRE TAŞIDILAR

Malazgirt İlçesi'ne 49 kilometre uzaklıktaki Tıkızlı Köyü'nde ücretli öğretmenlik yapan Abdullah Aygün, kaldığı lojmanda dün sabaha karşı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenince komşularını arayıp yardım istedi. Komşuları kusturmaya çalışıp yoğurt yedirdiği öğretmen için Köy Muhtarı Mehmet Bozkurt, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ambulans köye 3 kilometre uzaklıktaki ana yola kadar gelip öğretmenin getirilmesini beklemeye başladı. Köylüler çadır bezine sardıkları öğretmen Abdullah Aygün'ü yaklaşık 1 metreyi bulan karda bata çıka ambulansa taşıdı. Sağlık ekibi tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen tedavi altına alındı.

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