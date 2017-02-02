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Zekai Aksakallı, El Bab'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı böyle yürütüyor

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın El Bab operasyonunu yönettiği sırada çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

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Güvenlik uzmanı Ağar, Suriye'deki son durum ile ilgili bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgileri paylaştı.
 
AKSAKALLI EL BAB'DA 
 
Ağar'ın paylaştığı bilgilerden en önemlisi, Özel Kuvvetler Komutanı Alsakallı Paşa'nın El Bab'ta görüldüğü iddiası.

 
Ağar, dün Türk topçusunun yaptığı nokta atışı neticesinde 40 DEAŞ'li teröristin öldüğü, 14 teröristin yaralandığı, yaralı 14 teröristin Meskene'ye kaçırıldığını kaydetti.
 
DEAŞ İÇİNDE ORTALIK KARIŞTI
 
5 Ocak 2017 tarihinde El Bab'ta bir minibüs içinde imha edilen 8 DEAŞ'liden birinin "sözde" Halife Bağdadi'nin en yakın adamlarından DEAŞ'in İstihbarat sorumlusu Ebu Muhammed el Adnani olduğu yönündeki bilgiye dikkat çeken Ağar, bu olayın hemen ardından DEAŞ içinde ortalığın karıştığını vurguladı.
 
BOMBA YÜKLÜ KÖPEK
 
İki gün önce DEAŞ'in El Bab'ta bomba yüklü bir köpekle saldırıda bulunduğunu belirten Ağar, bir El Bab'lının hayatını kaybettiğini ve bir ÖSO savaşçısının yaralandığını ifade etti.
 
Dün ve bu gece yapılan operasyonlarla El Bab'ın hem doğu hem de batısından Bab-Halep yolunun güneyine geçildiğini vurgulayan Ağar, DEAŞ'in attığı cornet tipi güdümlü bir tanksavar roketinin pick-up'ı vurması neticesinde 7 ÖSO savaşçısının hayatını kaybettiği, 20 civarında yaralının olduğunu bildirdi.

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Gurcan demir02.02.2017 18:35
Allah yardimciniz olsun pasam.dialarimiz sizinle
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