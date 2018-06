Zengin bir bitki örtüsüne sahip İstanbul'da son 15 yılda 21 milyon fidan dikildi

Sahip olduğu ormanlık alanlar, tabiat parkları ve mesire yerleriyle zengin bir bitki örtüsüne sahip İstanbul'da son 15 yılda 21 milyon fidan toprakla buluştu. Yüzölçümüne göre yüzde 43,9'u orman olan kentte, her yıl yaklaşık 2 bin hektar alanda ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları gerçekleştirilerek 2 milyon fidan toprakla buluşturuluyor.



Ilıman havası, doğası, zengin orman varlığı, denizlerle çevrili olması ve stratejik önemi nedeniyle tarih boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul, üç büyük iklim ve flora kuşağının kesişme noktasında yer alıyor.



Yerleşim alanlarının çevresinde ve dışında bulunan ağaçlık alanlar kentin ormanlarını oluşturuyor. Ormanların doğal yetişme alanı, ilin hemen her yanına dağılsa da yağışın daha bol görüldüğü Karadeniz kıyılarında yoğunluk daha fazla.



Avrupa Yakası'nın kuzey bölgelerini kapsayan Belgrad Ormanları, kentin en bilinen yeşil alanlarının başında gelirken, Anadolu Yakası'nda da İstanbul Kent Ormanı ön plana çıkıyor.



AA muhabirinin İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 1992-2002 arasında yılda ortalama 517 hektarlık alanda ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi çalışması yapıldı. 2003-2017 arasında ise 23 bin 306 hektar alanda 20 milyon 300 bin fidan dikilerek, yılda ortalama bin 792 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması yürütüldü.



İstanbul Orman Fidanlık Müdürlüğü ve Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğünde yılda üçer milyon olmak üzere muhtelif türlerde 6 milyon fidan üretimi gerçekleşirken, 2003-2016 arasında İstanbul fidanlıklarında toplam 64 milyon fidan üretildi. Kente düzenlenen çeşitli etkinliklerde 9 yılda 2 milyon 460 bin fidan halka dağıtıldı. Yine 2003-2016 arasında da 25 ton tohum üretildi.



Ceviz ve Badem Eylem Planları



Ceviz ve Badem Eylem Planları kapsamında 2012-2016 arasında gerçekleşen ceviz dikimi seferberliğinde 930 dekar alanda 34 bin 500 ceviz fidanı dikildi. 2013-2016 arasında da 300 dekar alanda 11 bin badem fidanı toprakla buluştu.



2013-2017 arasındaki gerçekleştirilen Bal Eylem Planı kapsamında da 956 hektar olan Korucudağ Bal Üretim Ormanı'na, akasya, mahlep, kestane, alıç, muşmula, kızılcık, vişne, iğde, sofora, karayemiş, atkestanesi, kiraz ve ılgın türlerinde 95 bin 397 fidan dikildi.



300 bin erguvan, ıhlamur ve çınar dikildi



İstanbul Erguvan Yılı Çalışmaları kapsamında, 2012'de kentteki 22 ilçenin belediyelerine park ve bahçelerinde, yol kenarlarında kullanılmak üzere 21 bin 170 fidan verildi.



2013 İstanbul Ihlamur Yılı çalışmaları kapsamında da fidanların 16 bini Alibeyköy Barajı bölgesine, 9 bin 940'ı Büyükçekmece Barajı bölgesine, 3 bini Hazerfan Havaalanı'na dikilirken, 7 bin 675 fidan da Okullar Hayat Olsun Projesi çerçevesinde toprakla buluştu. 34 bin 985 ıhlamur fidanı da işletmelerce muhtelif ağaçlandırma sahalarına dikildi. Yine 2014 Çınar Yılında İstanbul'da toplam 50 bin çınar fidanı toprakla buluştu.



İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nce son 5 yılda yapılan erguvan, ıhlamur ve çınar yılı uygulamaları kapsamında 100 biner olmak üzere 300 bin erguvan, ıhlamur ve çınar fidanı dikildi.



2003-2017 arasında, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile ağaçlandırmaya gönül veren kişilerin katkılarıyla kurulan Hatıra Ormanlarından 8 milyon 400 bin lira bağış elde edildi, 1 milyon 50 bin fidan dikildi.



Ormanın yarısı meşe



İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nce, kentte her yıl yaklaşık 2 bin hektar alanda ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları gerçekleştirilerek 2 milyon fidan toprakla buluşturuluyor. İstanbul'da son 15 yılda yaklaşık 21 milyon fidan dikildi.



Kent genelindeki yaygın ağaç türü meşe 113 bin 460 hektarlık alanda bulunurken, kalan 124 bin 570 hektarda ise diğer ağaç türleri yer alıyor. 238 bin 30 hektarı ormanlık olan İstanbul'un yüzölçümüne göre de yüzde 43,9'u da orman.



İstanbul'da 15 yılda kent genelinde 12'si şehir ormanı olmak üzere 123 mesire yeri kurularak 410,43 hektarlık mesire alanı 3 bin 390 hektara çıkarıldı. Maden sahalarının rehabilitasyonu kapsamında 2011-2017 arasında 485,8 hektar maden alanı program hedefleri aşılarak Ayazağa'da Cendere ve Ocaklar, Şile, Kilyos Karaburun ve Kemerburgaz ile Ağaçlı bölgesi rehabilite edilip, tabiata yeniden kazandırıldı.