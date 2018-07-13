Zenginleri klima fakirleri balkon hasta ediyor 

Uzmanlar mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklara karşı bilinçli serinlenmesini tavsiye etti. Özellikle Temmuz, Ağustos aylarında görülen kas spazmlarının en önemli nedeninin bilinçsiz serinlemeden kaynaklandığını belirten fizik tedavi uzmanı Dr. Cavidan Ay, yazın serin havaya karşı daha dikkatli olunmasını tavsiye etti.

MUTLAKA ÖRTÜNMELİ

İstatistiklere göre zenginleri klima, fakirleri ise balkon sefasının hasta ettiği ortaya çıktı. Kas spazmına bağlı rahatsızlıkların büyük bir çoğunluğunun kişilerin ani ısı değişimine maruz kalması sonucu ortaya çıktığını belirten Dr. Cavidan Ay, aşırı sıcakların hakim olduğu bu günlerde balkonda yatanların mutlaka örtünerek yatmasını, klimalı ortamlarda yaşayanların ise ısıyı çok fazla düşürmemelerini tavsiye etti.

Dr. Ay “Yaz mevsiminde ve sıcakların aşırı yoğun yüksek olduğu dönemlerde balkonlarda yatan kişilerde örtünmediği için kas spazmı rahatsızlığı daha sık görülüyor” dedi.

Aşırı sıcak ve soğuklarda insanları rahatlatan klimaların bilinçsiz kullanılması halinde ciddi zararlar verebileceğini de ifade eden Dr. Cavidan Ay, klima karşısında serin bir uyku çekmek isteyenlerin çoğu zaman ciddi kas ağrısına yakalandığını söyledi.