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Zeybekci: Booking.com'u Türkiye'ye kazandırmalıyız

Ekonomi Bakanı Zeybekci, dünyaca ünlü turizm sitesi Booking.com’un Türkiye’de yasaklanması konusunda, “Bu şirket Türkiye’de faydası olan bir şirket. Yasakladığımız zaman, kazanan yoktur” dedi

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yasaklanan Booking.com'un, ofis olarak Türkiye'de kayıtlı olmayan ama ticari faaliyet gösterip kâr eden bir şirket olduğunu kaydetti.

Zeybekci, "Bu şirket Türkiye'de faydası olan bir şirket. Yasakladığımız zaman, kazanan yoktur. İki taraf da kaybeder, birisi az, diğeri çok ama ikisi de kaybeder. Booking'i Türkiye'ye kazandırmanın yollarını aramamız gerekiyor. TÜRSAB şikayet etti, haklıydı. Mahkemenin vermiş olduğu kararı tartışacak değilim. Olması gereken yönde karar verdiğini düşünüyorum. Çözüm bulunması gerekir. Booking ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Allah bize akıl vermiş. Bu akılla da akıllı hareket etmemiz gerekiyor memleketimizin menfaati çerçevesinde. Sahip olduğum görev itibarıyla mevzu bahis Türkiye'nin menfaatiyse gerisi teferruattır"

 

 

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