Zeytin Dalı harekatı hak ile batılın savaşı

Milli iradenin sesi Star Gazetesi’nin yazarları ‘Şehir Buluşmaları’nda bu ay, Suriye’deki iç savaşın başlamasıyla birlikte on binlerce mazluma kapılarını açarak bağrına basan Peygamberler Şehri Şanlıurfa’ya konuk oldu. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, yazarlar Ahmet Kekeç, Sibel Eraslan, Resul Tosun ve Ersoy Dede’nin katıldığı buluşmanın heyecanını günler öncesinden yaşamaya başlayan Şanlıurfalılar’ın, Zeytin Dalı Harekatı ve Bölgeye Etkisi’ konulu söyleşiye ilgisi yoğundu.

ABD’NİN PYD AŞKI

Ersoy Dede’nin moderatörlüğündeki söyleşide harekatı değerlendiren Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, “ABD’nin PYD aşkı acaba sadece Suriye’de bir yerleri işgal etmek için midir? DEAŞ’ ı da buna eklemek lazım. Bir yerleri işgal edecekse bu kadar teferruatlı projelere gerek yok. Bunu çok daha rahat yapabilirdi. Ben bütün bunların sonucunun Türkiye ile alakalı olduğunu düşünüyorum” dedi.

VESAYET SONA ERİYOR

Türkiye’nin istediğinin özgür bir ülke olarak eşit işbirliği olduğunu söyleyen Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD, ‘Bu nereden çıktı, biz ne dersek o oluyordu’ diyerek aşama aşama, gerektiği zaman devreye soktuğu yöntemlerle Türkiye’yi hizaya getirmeye çalıştı. PYD’si de, 15 Temmuz’u da bunun birer parçasıydı. Allah’a şükürler olsun ki hiç birisi tutmadı. Onlarla işbirliği içinde olan CHP gibi bir yönetim göreve gelseydi, o çipler yeniden yerine takabilirdi. AK Parti 2017’deki referandumda o çiplerin yuvalarını vs. yerinden söküp attı, sistemi değiştirdi. Dolayısıyla 2019 vesayet sisteminin ortadan kaldırıldığı bir süreç. Bu düzenleme daha güçlü bir yönetim için yapıldı. Varsayalım CHP iktidara gelirse aynı sistemi, aynı argümanları kullanacak.