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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyon çerçevesinde, Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

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Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen başarılı operasyonlarla, bölge PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda operasyonlar esnasında Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve söz konusu imalathane içinde kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

 

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