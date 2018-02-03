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Zeytin Dalı Harekatı Şeyh Horoz bölgesindeki terör mevzileri imha edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtaları ile saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik bugün saat 17.52'de hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi. Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

Şeyh Horoz bölgesinde akşam saatlerinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda bir tank isabet almış, tank civarında bulunan bir asker şehit olmuş, bir asker de yaralanmıştı.

 

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