Zeytin Dalı harekatına katılan Mehmetçik'e tazminat ödenecek
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tazminat ödenecek. Milli Savunma Bakanlığının söz konusu personele ilişkin ödeme talimatları kuvvet komutanlıklarına gönderildi.
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