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Zeytin Dalı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3567 oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3567 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3567 oldu.

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