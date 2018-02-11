Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerimiz dualarla uğurlandı

Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan İzmir'de toprağa verildi.

Karşıyaka'daki Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenen törene şehidin babası Zeki, annesi Fatma, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sözleşmeli er olan kardeşi Gökhan Akdoğan ve yakınlarının yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.

Törende ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, AK Parti İzmir milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Mahmut Atilla Kaya, Necip Kalkan, CHP İzmir milletvekilleri Ali Yiğit, Murat Bakan, Musa Çam ve Tacettin Bayır, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, diğer protokol üyeleri, askeri erkan ile vatandaşlar hazır bulundu.

"Bizi yıldıramayacaklar"

Şehit Akdoğan'ın annesi, babası ve kardeşi katafalktaki tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Bu sırada anne Fatma Akdoğan "Seninle gurur duyuyorum. Bizi yıldıramayacaklar." dedi.

Cenaze töreni sırasında saf tutanların arasından bir kişi "Burada ne işleri var. Bunlar teröriste terörist diyemiyor." diye bağırdı. Diğer vatandaşlar tarafından susturulmaya çalışan kişiye, şehidin kardeşi Gökhan Akdoğan da "Şehidimize kimse saygısızlık yapamaz." şeklinde tepki gösterdi. Camiden uzaklaştırılan kişinin şehidin komşusu olduğu belirtildi.

İkindi namazının ardından İl Müftüsü Ramazan Muslu cenaze namazını kıldırdı.

Tekbirler eşliğinde top arabasına konan tabut, bir süre burada taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Bu sırada çevredeki vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Bir grup da büyük bir Türk bayrağı açtı.

Şehit Akdoğan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Üsteğmen Erdem Mut'un cenazesi Kırıkkale

ATAK tipi helikopterin kırıma uğraması sonucu şehit olan Üsteğmen Erdem Mut'un cenazesi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan, helallik alınması için Çalılöz Mahallesi'ndeki babaevine götürülen şehit Mut'un naaşı, daha sonra Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi.

Şehidin babası Ali, annesi Ayşe ve eşi Gizem Mut ile aile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törende eşinin tişörtünü ve alyansını bir an olsun elinden bırakmayan eşi Gizem Mut, "Sakın ağlamayın, şerefsizleri güldürmeyeceğiz." diye ağıt yaktı.

Törene katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, cenaze namazı öncesi şehidin eşine taziyelerini iletti.

Uzman Çavuş Burak Akalın'ın cenazesi

Hatay'daki törenin ardından askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Akalın'ın naaşı, önce İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Çarşamba ilçesinin Epçeli köyüne nakledildi.

Epçeli Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında anne Aysel Akalın, oğlunun fotoğrafını öptükten sonra havaya kaldırarak, "Bu benim kahraman oğlum" dedi.

İl Müftüsü Veysel Çakı'nın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Burak Akalın'ın naaşı, askerlerin omuzlarında köy mezarlığına taşınarak toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun cenazesi

TSK'nın Afrin'de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 26 yaşındaki Karacaoğlu'nun naaşı, Erzincan'dan karayolu ile Giresun'un Çamoluk ilçesi Kılıçtutan köyündeki baba evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından cenaze Çamoluk Merkez Camisi'ne götürüldü. Bu sırada şehidin babası Süleyman, annesi Muazzez ve eşi Kıymet Karacaoğlu gözyaşı döktü. Ağabeyi Haşim Karacaoğlu ise uzun süre kardeşinin Türk bayrağına sarılı tabutu önünde bekledi.

Törene katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de şehidin aile bireylerine başsağlığı dileyerek destek oldu.

Şehidin naaşı ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Çamoluk Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.

Uzman Çavuş Koray Karaca'nın cenazesi

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda, terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada şehit olan Karaca için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisinde tören düzenlendi.

Törene, şehidin Dedesi Efe, babası Ramazan, annesi Fadime Karaca ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker, Hayati Yazıcı, Erol Kaya, CHP İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Mahmut Tanal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeye, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı da çelenk gönderdi.

Şehidin cenazesi, tören öncesi Kartal Esentepe Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülerek helallik alındıktan sonra ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze arabasına konuldu.

Şehit Uzman Çavuş Koray Karaca'nın cenazesi, Kartal Kurfalı Mezarlığında toprağa verildi.

Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan

Şehit Sarıaslan için Adıyaman'In Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesindeki Merkez İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törene, şehidin babası İmam, annesi Hatice, kız kardeşi Esra, ağabeyi Eyüp ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti milletvekillerinden Adnan Boynukara, Halil İbrahim Fırat, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde şehit annesi Hatice Sarıaslan tabutun başına gelerek, "Seni vuran eller kırılsın." dedi.

Bekar olduğu ve 4 kardeşi bulunduğu öğrenilen şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Suvarlı beldesindeki mezarlığa defnedildi.