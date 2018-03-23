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Zeytin Dalı Harekatı'nın 2. gününde şehit olan 2 askerimizin naaşlarına ulaşıldı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak 2018'de şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın cenazelerine ulaşıldı.

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TSK'dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda 23 Ocak'ta şehit olan Piyade Üsteğmen Usta ve Piyade Uzman Çavuş Muratdağı'nın naaşlarına ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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