Zeytin dalı nedir Afrin son dakika Zeytin dalı harekatı anlamı nedir neyi simgeler? Vatandaşlar sık sık bu soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki Zeytin dalı harekatı neden deniyor? Afrin, Suriye’nin kuzey batısında olan kent. Kentin nüfusu 50.000’in üzerindedir. Zeytin ağacı Afrin’in sembolüdür ve zeytin için önemli bir üretim merkezidir. Zeytinyağı ve tekstil ve Halep sabunu kentin yerel sanayilerinden bazılarıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Akşam saatlerinde birbiri ardına havalanan Türk savaş uçakları, Türkiye sınırına yakın noktada bulunan PYD’ye ait mevzileri hedef aldı. Afrin’e yakın Minnag, Maranez, Melkiye ve Ayn Daknı bölgeleri Türk savaş uçakları tarafından ardı ardına bombalandı. Savaş uçakları ile hedef alınan yerlerden yükselen dumanlar ise Türkiye tarafından olduğu gibi operasyonun kritik noktalarından olan Azez’den de çıplak gözle izlendi. Peki Zeytin dalı nedir? İşte merak edilen Zeytin dalı nedir Afrin son dakika Zeytin dalı harekatı anlamı nedir neyi simgeler? Sorularının yanıtları haberimizde…

Afrin'e kara harekatı: Kilis'te top sesleri

Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı birliklerin, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonlarını başlatmasının ardından sınırın Kilis tarafından top sesleri duyuluyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan harekatın bugünkü bölümünde ÖSO birlikleri sınırdan Afrin'deki noktalara ilerlemeye başladı.

Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara top atışları gerçekleştirdi.

Kilis-Hatay hudut hattındaki bazı köylerden top sesleri duyuldu.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren başlatılan “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın başlangıcında 7 bölgede tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan 108 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekâta katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

BEKİR BOZDAĞ’DAN ZEYTİN DALI HAREKATI AÇIKLAMASI

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatmıştır. Zeytin Dalı Harekatı, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmış, meşru ve uluslararası hukuka uygun bir harekattır" dedi.

'YAKIN TARİHTE BENZERİ GÖRÜLMEDİ'

Öte yandan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da operasyona katılan uçak sayısına dikkat çekti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ağar, "Afrin karasalına 72 savaş uçağı ile gerçekleştirilen hava akınının bir benzeri yakın tarihte görülmedi. En son 2007’de Irak’ın kuzeyine yapılan harekata 50 uçak katılmıştı. 113 hedefin % 95.57 bir isabetle 108’inin vurulması ise bir rekor. Dünyada benzeri yok" dedi.

ZEYTİN DALI HAREKATI’NIN AMACI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekatı’nın amacı, Türkiye’nin sınırlarında ve bu bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması olarak tanımlandı. Operasyon kapsamında “Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak” da amaçlar arasında sıralandı.

NEDEN HAREKATA ZEYTİN DALI ADI VERİLDİ?

Afrin, Suriye’nin kuzey batısında olan kent. Kentin nüfusu 50.000’in üzerindedir. Zeytin ağacı Afrin’in sembolüdür ve zeytin için önemli bir üretim merkezidir. Zeytinyağı ve tekstil ve Halep sabunu kentin yerel sanayilerinden bazılarıdır.

ZEYTİN DALI NE DEMEK?

Zeytin Dalı, bilinenlere göre; Beyaz bir güvercinin Hz. Nuh'un gemisine tufan sonrası canlılık belirtisi olarak, ağzında zeytin dalı ile dönmesi nedeniyle, zeytin yüzyıllardır barışın simgesi kabul ediliyor.

Yunan mitolojisinde Athena, Atina'nın sahibi olabilmek için Poseidon ile yarış içerisindedir. Bu amaç doğrultusunda Poseidon, üç dişli mızrağını Akropolis'e saplayarak deniz suyunun fışkırmasını sağlayarak şehre sahip olur. Athena ise buna karşılık şehre bir zeytin ağacı diker. Zeus'un başkanlığını yaptığı, tanrı ve tanrıçaların huzurunda kurulan mahkemede yeryüzüne daha güzel bir hediye verdiği belirlenen Athena haklı bulunur. Böylece bölgeye zeytinin ilk getirilişi Athena'ya mal edilir. Tüm bunlara dayanılarak Antik Yunanistan'da gelinlere zeytinden yapılan bir taç giydirilir ve Antik Olimpiyat Oyunları'nda birinciler zeytin dalıyla ödüllendirilirdi.

AFRİN NEREDE?

Afrin Türkiye sınırında yer alan bir Suriye kenti. Nüfusun ağırlıklı kısmını Kürt nüfus oluşturuyor. Afrin'de çok sayıda Arap ve Türkmen de bulunuyor. Hatay ve Kilis ile sınırı olan Afrin, sınırdan çıplak gözle bile görebilecek kadar Türkiye'ye yakındır.