Zeytinburnu Demirciler Sanayi Sitesi'nde yangın
İstanbul Zeytinburnu Demirciler Sanayi Sitesi'nde bir boyama atölyesine yangın çıktı. Olaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
- İHA
İstanbul Zeytinburnu Demirciler Sanayi Sitesi'nde bir boyama atölyesine yangın çıktı. Olaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
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