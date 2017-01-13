Zeytinburnu'nda bina çöktü: 2 ölü
Zeytinburnu'nda bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
- AA
Zeytinburnu'nda bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki 6 katlı bina, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
2 kişi hayatını kaybetti
Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki 6 katlı boş binanın çökmesi sonucu yoldan geçmekte olan biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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