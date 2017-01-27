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Zeytinburnu'nda DEAŞ operasyonu! 15'i yabancı uyruklu 17 kişi yakalandı

Zeytinburnu'nda terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15'i yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün uluslararası terörist faaliyetlerinin deşifre ve tespit edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şüpheli K.T'nin Zeytinburnu'ndaki 7 adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, K.T. ve aranması bulunan M.K. ile yabancı uyruklu R.K, A.U, Ö.N, T.M, A.W.M, A.F, S.A, K.K, W.A, K.M, K.T, M.O, N.C, A.K. ve T.S. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dijital ve yazılı belgeler ele geçirildi.

Yabancı uyruklu şüphelilerin sınır dışı edilecekleri, diğer iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerden K.T'nin DEAŞ'a katılmak üzere yurt dışından gelenlerin barınmalarını sağlayıp Suriye'ye gitmelerine yardım ettiği ve örgüte eleman kazandırdığı öne sürüldü.

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