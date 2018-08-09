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Zeytinburnu'nda deri imalathanesinde yangın

Zeytinburnu'nda bir deri imalathanesinde yangın çıktı.

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Alınan bilgiye göre, Demirelli 2 Sanayi sitesinde faaliyet gösteren 4  katlı bir deri imalathanesinin en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle  yangın çıktı.
 
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye  ekibi gönderildi.
 
Yangın nedeniyle boşaltılan binada itfaiye ekiplerinin müdahalesi  sürüyor.

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