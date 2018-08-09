Zeytinburnu'nda deri imalathanesinde yangın

Alınan bilgiye göre, Demirelli 2 Sanayi sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı bir deri imalathanesinin en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Yangın nedeniyle boşaltılan binada itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.