Zeytinburnu'nda deri imalathanesinde yangın
Zeytinburnu'nda bir deri imalathanesinde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Demirelli 2 Sanayi sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı bir deri imalathanesinin en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Yangın nedeniyle boşaltılan binada itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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